Деловые Сводки
|iPhone наконец-то оснастят дисплеями производства Apple
|20.03.2018 10:08
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Apple приступила к разработке MicroLED дисплеев. Для этих целей корпорация использовала мощности своего секретного предприятия, расположенного в Калифорнии.
svodka.net/
Об этом разузнало издание Bloomberg из собственных источников, информирует svodka.net.
Первоначально, Apple намерена выпустить ограниченное количество экранов для проведения ряда исследований.
К сожалению, в материале Bloomberg нет никаких цифр и дат. Журналисты уверяют лишь, что компания потратила на разработку дисплеев «большие деньги».
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Работники Apple, которые собственно и сдали журналистам информацию, анонимно заявили, что речь идет о экране типа MicroLED. Источники Bloomberg также добавили, что в этих дисплеях используются разные светоизлучающие вещества, а следовательно в будущем гаджеты смогут стать еще тоньше, ярче и менее энергозатратными.
Добавим, что создание MicroLED – первая попытка Apple по разработке собственного дисплея. Во всех прошлых гаджетах корпорация использовала достижения LG, Samsung и других техногигантов.