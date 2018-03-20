Карикатура вышла в номере за 14 марта, то есть за несколько дней до президентских выборов в России.

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил карикатуру на выборы президента в России. Фотографию страницы журнала опубликовал в своем фейбуке галерист Марат Гельман, информирует svodka.net.

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Карикатура вышла в номере за 14 марта, то есть за несколько дней до президентских выборов в России.

На ней у Владимира Путина на руке кукла, которая говорит: «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». За спиной у Путина сидит человек со связанными руками и с завязанными глазами, он произносит: «Я — Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!».

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