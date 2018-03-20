Для страны будет жестокий урок: нельзя верить чекистам — даже бывшим. Поверишь — потеряешь все: честь, репутацию, деньги, включая страну. И даже жизнь свою потеряешь.

Об этом на своей странице в Facebook написал Саша Сотник, информирует svodka.net.

Тролль-твиттер @SashaRezerv удален администрацией.

Теперь по существу.

«Доброжелатель», предупредивший меня о готовящейся ликвидации через имитацию самоубийства, по всей вероятности, не солгал. При внимательном изучении ныне удаленного аккаунта в Твиттере, я обнаружил в нем массу глупых, не свойственных мне сопливых суицидальных «мыслей». Сам аккаунт был создан чуть более 3 месяцев назад (на «разработку клиента» у спецслужб обычно уходит от 3 до 6 месяцев). В нем полно странных фотографий из Европы: вот чья-то кисть руки держит на фоне Эйфелевой башни листок бумаги, на котором написано «Sotnik-TV» (вероятно, это должно служить доказательством того, что я — в Париже), а вот уже — Вена, фото из какого-то ресторана — тоже с листочком бумаги и той же надписью… Для «хавающего елезрителя» хватит.

Из письма «доброжелателя»: «…в новостях пройдет информация, что после поездок по Америке и Европе у вас случился кризис, вы поняли, что никому не нужны и решили свести счёты с жизнью…»

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Сразу поясню: я никогда не бывал на американском континенте, из европейских стран был только во Франции в 2014-м, Греции (2015, 2016), Испании и Чехии (2017). Теперь вот — в Литве. И это — вся география моих зарубежных перемещений. Была еще Грузия в 2016-м, откуда я вернулся в том же году, 17 декабря.

Понимаю: мой отъезд с семьей в начале марта 2018-го стал неожиданностью для «разработчиков суицидальной легенды». Еще раз заявляю: со мной все в порядке, нервных срывов нет и быть не может, со мной семья, и у нас (в том числе — и стараниями наших друзей и подписчиков) все хорошо.

Господа чекисты, думайте лучше о себе. О том, например, как выбраться из той помойки, в которой вы погрязли вместе со своими счетами, семьями и шлюхами. Разрабатывайте легенду «скоропостижности» Вовочки, который «просрал всё», и из гаранта «счастливого воровства» превратился в огромную проблему для каждого из вас. Вот о чем думайте.

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Хотя, наверное, для вас уже поздно.

А для страны будет жестокий урок: нельзя верить чекистам — даже бывшим. Поверишь — потеряешь все: честь, репутацию, деньги, включая страну. И даже жизнь свою потеряешь.

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