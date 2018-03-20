Использование «Новичка» против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было намеренным, пишет глава внешнеполитического ведомства Великобритании. Месседж ясен: мы будем преследовать вас, найдем и убьем. И мир будет знать, что это сделала Россия.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон откликнулся на выборы в России статьей, опубликованной в Daily Telegraph. По его словам, на действия Владимира Путина в России следует взглянуть, чтобы понять, почему «в Солсбери лежат трое пострадавших», информирует svodka.net.

«Укрепляя контроль над властью, Путин ведет свою страну в опасном направлении, — утверждает Джонсон. — В период своего правления он расшатывал свободы российского народа, затягивал гайки государственных репрессий и преследовал мнимых врагов».

«Когда руководитель начинает вести себя подобным образом, не приходится удивляться, что многим из его соотечественников кажется притягательным пример стран, которые придерживаются иной шкалы ценностей», — отмечает министр. По мнению Джонсона, они зададутся вопросом, почему так не может быть в России.

«Господин Путин не может дать прямой ответ, который заключается в том, что он должен отказать России в этих свободах, чтобы обеспечить себе вечное правление. Вместо этого он должен выразительно дать понять, что за неудобные вопросы или восстание против него придется заплатить ужасную цену», — говорится в статье.

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Использование «Новичка» против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было намеренным, подчеркивает Джонсон. «Месседж ясен: мы будем преследовать вас, найдем и убьем. И, хотя мы будем презрительно отрицать вину, мир будет знать, что это сделала Россия», — пишет британский министр.

Намек на это был в первой реакции Путина: он, конечно, отрицал вину России, но осторожно добавил угрожающую нотку. «Если бы это было боевое отравляющее вещество, они погибли бы на месте, это очевидно», — сказал он.

Кремль явно с трудом пытается выстроить свою версию. Российские чиновники и государственные СМИ на разные лады заявляли, что «Новичок» никогда не существовал, что запасы были уничтожены или что они не были уничтожены, а таинственным образом утекли в другие страны.

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Посол России в Гааге Александр Шульгин заявил Sky News: «Я никогда не слышал об этой программе, об этом веществе «Новичкок». Никогда». Но затем с его памятью стало лучше, когда на Russia Today он сказал, что «Новичок» разрабатывался в Советском Союзе. Это, похоже, подставило российский МИД, представитель которого Мария Захарова заявила, что «Новичок» создавала не Россия и не СССР. Она бесчестным образом указала на Швецию, Чешскую Республику, Словакию, Америку и, разумеется, Великобританию.

«Посол России в Лондоне Александр Яковенко выразил сомнения из-за отсутствия снимков Скрипалей на больничных койках. Его коллега в Брюсселе Владимир Чижов обвинил Британию в нарушении «консульских конвенций», поскольку российские чиновники не смогли посетить Скрипалей», — говорится в статье.

Джонсон поясняет, что Сергей и Юлия Скрипаль с 4 марта находятся в коме и не могут дать согласие на то, чтобы их фотографировали или навещали. И еще неизвестно, будут ли они рады визиту российских официальных лиц, подчеркивает министр.

«Российское государство прибегает к привычной стратегии — пытается скрыть иглу истины в стоге сена лжи и запутывания, — заявляет Джонсон. — Когда я вчера встретился с европейскими коллегами в Брюсселе, меня больше только поразило то, что никто не одурачен. Почти каждая страна, представитель которой присутствовал за столом, пострадала от злонамеренных или разрушительных действий России. Большинство из них подверглись такому же лживому пропагандистскому натиску, который сегодня испытывает Великобритания».

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