У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения в отношении бывшего президента.

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года, сообщает Le Monde, информирует svodka.net.

Утром 20 марта Саркози явился на слушания во французском Нантере, где был взят полицией под стражу. Судебное заседание было посвящено вопросу о возможном незаконном финансировании властями Ливии его предвыборной кампании.

Бывший президент впервые присутствовал на слушаниях по делу, которое было открыто еще в апреле 2013 года. У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы определиться с мерой пресечения в отношении бывшего президента.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он был избран как кандидат от правоцентристской «Союз за народное движение». На выборах в 2012 году он во втором туре проиграл кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду.

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В марте 2011 года сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф-аль-Ислам заявил, что его отец спонсировал предвыборную кампанию Каддафи, выделив на нее более 50 миллионов евро. В марте 2012 года издание Mediapart опубликовало документы о связях Каддафи с Саркози. Президент назвал их фальшивкой.

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