Проблема не в том, что западные лидеры проявляют робость и малодушие, а в том, что они не сумели понять те драматические изменения, которые произошли в мировой политике после 2008 года.

Нет никакой нужды дожидаться бюллетеней для заочного голосования: Владимир Путин вполне комфортно победил и получил свой четвертый срок. Свои голоса ему отдали 77% избирателей, и российскому президенту нечего бояться со стороны своих внутренних оппонентов. Об этом сообщает Экономика от Пророка, информирует svodka.net.

Да и со стороны зарубежных оппонентов ему тоже отдельно страшиться нечего, если судить по приглушенной реакции на атаку с применением химического оружия в английском Солсбери. С тех пор как Путин в конце президентского срока Джорджа Буша напал на бывшую советскую республику Грузию, реакция Запада на его провокации напоминает реакцию на японскую агрессию в 1930-х годах: осуждать, порицать и умиротворять.

Это не произведет впечатления на Путина. Собственно, как и на Си Цзиньпина. Непоследовательная и бессвязная американская политика в отношении России подает Китаю опасный пример того, что и как работает на международной арене.

Проблема не в том, что западные лидеры проявляют робость и малодушие, а в том, что они не сумели понять те драматические изменения, которые произошли в мировой политике после 2008 года. Президент Обама произносил красивые речи об обязанности защищать, о нерушимости международных границ, об арке справедливости и об опасностях химического оружия. Но в это время тот международный порядок по Канту, который, как казалось Обаме, он отстаивает, уступил место чему-то более мрачному и грозному — больше в духе Томаса Гоббса.

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Проигнорировав благородные чувства Обамы, Путин легко захватил Крым, вторгся в украинский Донбасс, помог Башару Асаду провести одну из самых кровавых и отвратительных военных кампаний со времен Второй мировой войны, восстановил позиции России на Ближнем Востоке, которые Советы во главе с Леонидом Брежневым утратили в 1970-х годах, и использовал незадачливого госсекретаря Джона Керри в качестве дипломатической боксерской груши. Между тем, его агенты в Европе деятельно восстанавливали старые шпионские сети времен холодной войны, использовали российское влияние в качестве инструмента подрыва государственной власти и помогли погрузить США в глубокий кризис сомнений и неуверенности в себе, вмешавшись в президентскую кампанию 2016 года.

Дело не только в Путине. Трио ревизионистских держав включает Россию, Китай и Иран, а также их последователей в лице Венесуэлы, Кубы, Северной Кореи и Сирии. Вместе они коренным образом изменили глобальный баланс сил.

Сейчас Запад сталкивается с мощной оппозицией со стороны тех, кто считает зверства в Сирии и покушение на убийство в Солсбери простыми ходами на шахматной доске. В наш поселок за забором переехал Дон Корлеоне, и письма домовладельцев с суровыми упреками и предупреждениями не заставят его изменить свои привычки. Нотации и символические санкции бесполезны и даже вредны. Нужно положить лошадиную голову в чью-то постель.

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Администрация Трампа ведет себя по отношению к России очень неоднозначно. Но ее политика в большей мере сдерживает долгосрочные амбиции Путина, нежели курс Обамы или то, что могли в одиночку сделать наши европейские союзники. Увеличение военного бюджета, модернизация ядерных сил США и призывы к странам НАТО последовать этому примеру будут иметь гораздо больше последствий, чем все эти беззубые жесты недовольства и неодобрения, которые демонстрируют европейские дипломаты. Между тем, большая часть европейской элиты с ненавистью относится к тому самому мощному геополитическому удару, который Запад нанес по России после путинского вторжения в Грузию в 2008 году. Речь идет о применении американских технологий гидроразрыва пласта при добыче энергоресурсов, которые дали мощный толчок энергетике.

Тем не менее, сделать предстоит еще больше. Президент Трамп, как и два его ближайших предшественника, пришел к власти, воображая, будто у него есть магическая формула, чтобы очаровать Путина. Что еще хуже, он допустил разрастание скандала «Рашагейт», а это привело к усилению внутренних разногласий в Америке. Путин в таких условиях выглядит намного сильнее, чем он есть на самом деле.

Путина не волнует то, что он может показаться порочным. Но он не может себе позволить казаться слабым. А это дает удобный шанс. На самом деле Россия намного слабее Запада, и у США есть немало возможностей донести этот факт до Путина, а также до российского общества, что еще важнее.

Как будет выглядеть эта лошадиная голова в постели? Кровопролития не нужно. США не нуждаются в разрешении НАТО на заключение военных договоров со странами, которые России небезразличны, скажем с ее соседями на Кавказе. Если усилить военное и дипломатическое давление в Сирии и за ее пределами, у России на Ближнем Востоке останутся очень непривлекательные альтернативы.

Но было бы ошибкой относить проблему России на свой счет. Джордж Кеннан еще 70 с лишним лет назад предупреждал о том, что экспансионистская политика Москвы в большей мере объясняется ее историей и культурой, нежели марксистской догмой. Россия и без Маркса остается Россией. Россия без Путина не превратится в Данию.

Вопрос в том, сумеет ли разобщенная и сбитая с толку Америка повести жесткую игру. Понимает ли Трамп, что Америка не сможет стать снова великой, если не сдержит Россию? Понимает ли он, что жесткая позиция в отношении российской агрессии исключительно важна для его собственного политического будущего? Поддержат ли демократы сильный ответ со стороны Белого дома, если он его предложит? Действительно ли они действительно озабочены поведением России? Ставки здесь очень высоки.

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