В новом рекламном ролике Cadillac продемонстрировал преимущество своего автопилота перед беспилотным режимом Tesla.

svodka.net/

Корпорация Cadillac разработала систему Super Cruise, которая, в отличии от автопилота Tesla, не требует, чтоб водитель постоянно держал руки на руле, информирует svodka.net.

В новом рекламном ролике вы увидите, как водитель на Cadillac CT6 обгоняет легендарную Model S. При этом он демонстративно убирает руки с руля.

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Добавим, что круиз-технология Cadillac следит за взглядом водителя, использует данные целого ряда камер и собирает топографические сведения.

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