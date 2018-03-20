С таким заявлением представитель ФСБ выступила в Верховном суде, где рассматривается иск Telegram о признании приказа с процедурой предоставления ключей шифрования недействительным.

Представитель Федеральной службы безопасности России (ФСБ) заявила, что переписка российских пользователей в мессенджерах, в том числе в Telegram, не является охраняемой законом тайной, информирует svodka.net.

С таким заявлением представитель ФСБ выступила в Верховном суде, где рассматривается иск Telegram о признании приказа с процедурой предоставления ключей шифрования недействительным.

«Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение», — заявила представитель органа.

На рассмотрении иска представитель Генпрокуратуры потребовал признать претензии недействительными.

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В октябре 2017 года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за непредоставление «информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях».

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