Есть требование на человека больше своего склада, 40-летнего беспринципного технократа, без определенных политических взглядов, очень лояльного и надежного в личном плане.

Весь свой следующий срок Владимир Путин будет искать преемника, отбирать его, рассматривать, стравливать потенциальных кандидатов между собой и смотреть, как они реагируют на стрессовую ситуацию, информирует svodka.net.

Как пишет экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, это будет нескучное зрелище.

«Если говорить о спросе со стороны общества, то самый близкий образ, который нужен россиянам – это Грудинин. Люди хотят хозяйственника, в возрасте, но не старого. Надежного, спокойного, который бы, прежде только, заботился о людях, и который в своем бизнесе был бы ориентирован не на Запад, а на производство внутри страны. Это тот образ, который бы россияне поддержали с наибольшим желанием. Грудинин – хозяин, Сталин-лайт (не случайно он разыграл эту карту в ходе выборов), но в тоже время и немного господин а-ля Никита Михалков, и очень в эту историю вписывается», — пишет он.

По его мнению, Путин стал для россиян слишком агрессивным.

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«Это по соцопросам видно, что его агрессия – это уже минус, а не плюс. Да, на короткое время россияне со вздохом и стиснутыми зубами консолидируются, но в целом их вся эта военная риторика начинает уже пугать», — отмечает экс-депутат Госдумы.

Он также отмечает, что Путин вряд ли будет искать на роль преемника такого как Грудинин.

«Думаю, его требование на человека больше своего склада, 40-летнего беспринципного технократа, без определенных политических взглядов, очень лояльного и надежного в личном плане. Это может быть человек как с силовым прошлым, так и с хозяйственным. Путин будет рассматривать и тех, и тех. Он, конечно, любит силовиков, но знает, что силовики в России очень слабы в госуправлении, плюс психологически зависимы от начальства. А в публичной политике ему все-таки нужен человек, который может держать ситуацию как публичный лидер», — пишет Пономарев.

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