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|Новости технологий: Руководитель Amazon показал, как «выгуливает» собаку-робота
|20.03.2018 12:29
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Глава Amazon «выгулял» роботизированного пса SpotMini, созданного Boston Dynamics.
19 марта в Калифорнии стартовала конференция MARS, главными темами которой стали робототехника, машинное обучение и исследование космоса. , информирует svodka.net.
Участником мероприятия стал и руководитель Amazon Джефф Безос. В своем Твиттере он опубликовал снимок с собакой-роботом SpotMini, привезенной корпорацией Boston Dynamics. Безос подписал фото таким образом: «выгуливаю новую собаку».
SpotMini – это робот, который частично напоминает собаку. Во время тестов он поразил всех своими умениями: «пес» приносил пиво своему хозяину, открывал двери и проявлял глубокое послушание.
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После опубликованного главой Amazon снимка в соцсетях пронеслась волна шуток по этому поводу. Некоторые считают, что Безос и его «пес» выглядят так, как будто хотят нас всех убить.
Добавим, что в прошлом году Безос также приезжал на конференцию MARS. Тогда ему дали поруководить огромным роботом-человеком.