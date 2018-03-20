Около полудня 20 марта в центре Кишинева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили ранения.

ЧП случилось в магазине на углу улиц Армянская и Матеевича, сообщает Генеральный инспекторат полиции города, информирует svodka.net.

По предварительной информации, один из покупателей взорвал гранату на входе в магазин.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

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