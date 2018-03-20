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|В центре Кишинева взорвали магазин: есть жертвы
|20.03.2018 12:45
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Около полудня 20 марта в центре Кишинева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили ранения.
ЧП случилось в магазине на углу улиц Армянская и Матеевича, сообщает Генеральный инспекторат полиции города, информирует svodka.net.
По предварительной информации, один из покупателей взорвал гранату на входе в магазин.
На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
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