Экс-замминистра внутренних дел Владимир Евдокимов оценивает свои услуги по коммуникации предпринимателей с правоохранительными органами в среднем в 20% доли предприятия.

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Такое предположение сделали журналисты издания Апостроф, проанализировав предприятия, в которых Евдокимов и его семья являются учредителями, в тексте «Семейные ценности» экс-замминистра внутренних дел».

В частности, журналисты обратили внимание на фермерское хозяйство в Херсонской области, учредителями в котором являются сам Евдокимов, его жена Ольга, дочь Наталья Веровчук. Также ранее соучредителем фирмы был и сын экс-замминистра, Сергей. При чем долей в компании «Валерия Л.М.» в Херсонской области (код 24113660) он владел, когда работал начальником областного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Запорожской области. Однако забыл указать это в декларации. С подачи журналистов Bihus.info, в отношении Сергея возбуждено уголовное производство, ему грозит до 2 лет тюрьмы за декларирование недостоверных данных.

По данным журналистов, хозяйство в Херсонской области – не единственный «аграрный актив» семьи экс-замминистра. Владимир Евдокимов с конца 2016 года также является учредителем ООО «Гределис» (код 38896152), основным видом деятельности которого является складской бизнес – элеваторы для хранения сельскохозяйственной продукции, где Евдокимову принадлежит 20%.

«Недавно элеваторы «Гределиса» засветились в классической уголовной мошеннической схеме: покупатель приобрел 25 тонн кукурузы, но не рассчитался с продавцом, а хозяева элеватора (Евдокимов и ко), куда зерно привезли – перестал выходить на связь. С осени 2017 дело находится в подвешенном состоянии расследования», — пишет издание. Кроме того, дочернее предприятие «Гределиса» — ООО «Гределис-Схид» (код 39393040) фигурирует в расследуемом уголовном производстве о конвертационном центре в Харькове.

Также Евдокимову принадлежит доля (13,3%) в ООО «АЛД» (код 21796641), основным видом деятельности которой является прокладка инженерных сетей, однако она также может заниматься добычей нефти и газа. Евдокимов стал совладельцем этого бизнеса сравнительно недавно – в начале 2017 года. Компания имеет лицензию на разработку Северодонецкой площади в Луганской области в районе гг. Креминная и Попасная. Лицензия предполагает поиск и разведку на нефть и газ на площади более 60 кв. км.

Кроме того, Евдокимову принадлежит 20% в ООО «Централ Билдинг Менеджмент» (код 40278207), зарегистрированное в Лесниках под Киевом и имеющем лицензию на деятельность лесопилки, хотя основным видом деятельности по КВЭД является розничная торговля топливом. Еще 20% у экс-замминистра внутренних дел – в ООО «Промышленная компания «Геоцентр» (код 41241639), основной КВЭД которой – разведывательное бурение. Партнерами в обеих бизнесах у Евдокимова выступают луганский предприниматель Константин Хворостяный и экс-управляющая самым большим в Украине конно-спортивным комплексом Equides Виктория Лаврега.

По мнению журналистов, эти примеры показывают, во сколько бывшие сотрудники правоохранительных органов оценивают свои знания и опыт во взаимодействии с силовиками – в среднем в 20% от бизнеса. «Однако, как показывает практика полтавских и харьковских «аграриев» — даже наличие такой «крыши» не всегда спасает от уголовных производств», — резюмируют журналисты.

Ранее нардеп Виталий Куприй сообщил, что обратился в НАБУ с просьбой расследовать участие В. Евдокимова в фабриковании уголовных дел в Генеральной прокуратуре по заказу совладельца «АТБ» Геннадия Буткевича в рамках уголовного производства № 52017000000000838.

Позже Куприй опубликовал видео, на котором, по его словам, видно как Владимир Евдокимов заходит в здание департамента по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики ГПУ. По его словам, именно Евдокимов, «не имея никакого процессуального статуса, должности и в настоящее время продолжает ходить в департамент ГПУ как на работу».

Источник: ukranews.com

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