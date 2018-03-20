От взрыва телефона 18-летняя девушка получила сильный ожог груди, руки и ноги. Вскоре прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть пострадавшей, сообщает Daily Mail.

svodka.net/

В Индии от взрыва в руках смартфона Nokia погибла 18-летняя девушка. В момент взрыва она разговаривала по телефону, передает Daily Mail, информирует svodka.net.

svodka.net/

Как рассказал брат погибшей, взорвавшийся телефон был модели Nokia 5233, выпущенный в 2010 году.

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«18-летняя Ума Орам подключила свой телефон Nokia к зарядному устройству, продолжая разговаривать с одним из членов семьи. Однако неожиданно раздался хлопок и девушка упала без сознания», — говорится в сообщении.

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Как следствие, от взрыва Ума получила сильный ожог груди, руки и ноги. Вскоре прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть пострадавшей.

Отмечено, что для дальнейшего выяснения обстоятельств гибели тело индуски отправили на вскрытие.

В свою очередь представители финской компании-производителя смартфона выразили свои соболезнования семье погибшей девушки.

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