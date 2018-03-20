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|В Кишиневе в магазине взорвали гранату: есть погибшие
|20.03.2018 13:17
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На месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Территория близко магазина оцеплена.
В столице Молдовы Кишиневе неизвестный мужчина взорвал гранату, выходя из магазина после покупки сигарет, информирует svodka.net.
Об этом сообщает местное издание publika.md.
В результате взрыва погибли два человека и еще двое получили ранения.
Среди погибших — женщина — продавщица и мужчина. Пострадавшие — двое покупателей, которые в момент взрыва находились в магазине.
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Сейчас на месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Территория близко магазина оцеплена.