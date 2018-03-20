Дуда не поздравит Путина, так как «думает, что это не хорошее время для поздравлений».

Президент Польши Анджей Дуда не будет поздравлять президента России Владимира Путина с победой на очередных президентских выборах в РФ. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире польской радиостанции RMF 24, информирует svodka.net.

По словам Щерского, Дуда не поздравит Путина, так как «думает, что это не хорошее время для поздравлений».

Глава канцелярии добавил, что «немного забавно, что некоторые пытаются отправить эти поздравления, прежде чем официально объявят и утвердят результаты выборов». Щерский при этом не исключил, что Дуда «отправит официальные, дипломатические и вежливые поздравления, когда президент Путин вступит в должность на следующий срок».

«Эхо Москвы» сообщало 19 марта, что лидеры США и западных стран не поздравили Путина. Глава Кремля получил поздравления от лидеров бывших советских республик – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Таджикистана. Кроме того, его поздравили главы Китая, Кубы, Боливии, Венесуэлы, Сербии и непризнанной Абхазии, отметила радиостанция.

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При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заверил, что представители западных стран поздравили действующего главу российского государства с победой на выборах. Песков не назвал никаких конкретных стран, отметив, что позже обнародуют обобщенную информацию.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента России.

18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание «ГОРДОН» вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.

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