В понедельник, 19 марта, в Харькове сотрудники правоохранительных органов задержали водителя ВАЗ-21099, совершившего несколько ДТП, уходя от погони полиции.

svodka.net/

Об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Харьковской области, информирует svodka.net.

«Около 20:10 19 марта патрульные полицейские стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия на улице Шeвчeнко. По предварительной информации, водитель авто ВАЗ-21099 не соблюдал безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Ford Ecosport, после чего, не остановившись, скрылся с места происшествия», — сказано в сообщении.

Отмечается, что патрульные начали преследовать автомобиль нарушителя, требуя от него остановиться, но он все обращения игнорировал.

Читайте: ДТП: в Киеве грузовик протаранил трамвай (ФОТО)

«Через несколько минут на улице Акадeмика Павлова водитель ВАЗ-21099 допустил столкновение со служебным автомобилем Toyota Prius. Вследствие ДТП пострадали двое полисменов, которые находились в служебном авто, а также пассажир автомобиля Ford Ecosport, которых госпитализировали в больницу», — добавили в полиции.

Согласно сообщению, водителя ВАЗ-21099 задержали на месте происшествия. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Все подробности инцидента установит следствие.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира