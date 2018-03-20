В запасе у Новичка масса риторических средств для того, чтобы маскировать этот скелет, но маска оказывается всякий раз издевательски поддельной и не столько скрывает, сколько обнажает вздорность всяких причин и доказательств. Под каждый акт ненависти подкладывается некое заведомо абсурдное оправдание. Почему нам нужен Крым? Так ведь там Херсонес, священный для русских, как Стена Плача для евреев. Отчего война в Донбассе? Это шахтеры и трактористы взялись за оружие, приобретенное в «Военторге».

Путинский режим выявил одну простую вещь: для ненависти не нужно никаких всемирно-исторических оснований, в виде законов классовой борьбы, марксистского учения о базисе и надстройке и т. д. Ненависть питает сама себя. Это своего рода вечный двигатель. Он приводит в действие ядерную программу, всю технику массового уничтожения, включая невероятное по силе нервно-паралитическое вещество «Новичок». Вот точно таким же новичком оказался и сам президент в мировой политике. Не то ново, что этот агент нервирует и парализует весь мир, разрушает, действует подкупом, страхом и отравой, создает везде врагов, а то, что все это делается из чистой ненависти, которая не нуждается ни в каких разумных обоснованиях, информирует svodka.net.

Как писали первые биографы, Путин «оказался новичком в большой международной политике» (Рой Медведев); «это вовсе не политик, а бойкий новичок из чиновников второго плана» (А. Цулкадзе). Путин и в самом деле оказался новичком – только с большой буквы. Вопрос, заданный в начале первого срока: «Кто вы, мистер Путин?» – к концу четвертого получил внятный ответ: прокладчик кратчайшего пути из любой начальной точки в конечную, точку небытия. Новичок открыл прямейший ход к разрушению миропорядка – без всяких околичностей, идеологических заморочек. Он оголяет мировую политику до скелета: ненависть не нуждается в доказательствах, это по-своему такой же чистый продукт, как любовь.

Сравнивают Новичка с Ким Чен Ыном, тоже донельзя токсичным. Но рядом с российским президентом Ким Чен Ын просто отстой. Ведь Северная Корея все еще действует по старинке, прикрываясь марксистской ветошью, рабочей солидарностью, великими родоначальниками, учением чучхе. Иран, Куба и прочие государства-изгои – тоже пережитки XX века: у одних традиционная вера, у других своя версия социализма, помесь Маркса и Хосе Марти. Еще раньше для Гитлера оправданием войны была расовая теория, Сталин опирался на теорию обострения классовой борьбы и построения социализма в отдельно взятой стране… Сколько лишних слов, догматических споров, правых и левых уклонов, ревизионистских и оппортунистических искривлений! Кому нужна вся эта схоластика, ставшая книжной пылью!?

Благодаря путинизму выяснилось, что в XXI веке сложно разработанные идеологии/мифологии со своими философскими теориями вроде марксизма вообще не нужны. Вероятно, они соответствовали сравнительно низкому уровню информационного развития общества XIX – начала XX столетия: идею нужно было долго вколачивать в сознание масс, чтобы она постепенно становилась материальной силой. А сейчас все распространяется сразу и требуется лишь простейший импульс: мы – они. Или, попросту, запах крови. Как ни странно, усложнение информационных систем, имитирующих и как бы заменяющих мозг, упрощает стадного человека до биологической сути, до простейшего рефлекса ненависти.

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Как действует «Новичок»? Научное описание: «Попадая в организм, отравляющий агент химически связывает белок, регулирующий передачу нервного импульса. Это приводит к тому, что к тканям организма, органам и мышцам начинают бесконтрольно поступать нервные сигналы. В результате происходит перевозбуждение сердечных, дыхательных и других мышц». Не напоминает ли это технику вмешательства в американские выборы? Создание фальшивых аккаунтов, тролли, боты, симуляция активности множества фиктивных групп, провоцирование левых радикалов с целью большей радикализации правого спектра… Оказывается, электронным сетям тоже можно придать нервно-паралитический эффект. «В результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли. Это пытка. Это абсолютно неизлечимо». В электронных сетях пока еще излечимо, но результаты нервно-паралитического воздействия примерно одинаковы во всех формах: химической, информационной, геополитической… Если, например, Новичок проникает на чужую территорию, там распространяется бандитизм и коррупция, люди нищают, прекращается экономический рост, ничто не радуется жизни, наступает морок и история прекращает течение свое. У самых крупных хищников XX века по крайней мере были за спиной «экономические чудеса»: Германия и СССР в 1930-е годы стремились к внедрению «передового строя» на землях варваров. Новичок опять-таки уникален в мировой истории, поскольку никаких аргументов «высшего порядка», ничего, кроме скелета в шкафу, у него нет, да он в этом и не нуждается.

Конечно, в запасе у Новичка масса риторических средств для того, чтобы маскировать этот скелет, но маска оказывается всякий раз издевательски поддельной и не столько скрывает, сколько обнажает вздорность всяких причин и доказательств. Под каждый акт ненависти подкладывается некое заведомо абсурдное оправдание. Почему нам нужен Крым? Так ведь там Херсонес, священный для русских, как Стена Плача для евреев. Отчего война в Донбассе? Это шахтеры и трактористы взялись за оружие, приобретенное в «Военторге». Отчего мы в Сирии? Так ведь на террористов надо напасть, пока они не напали на нас. Вражда с Западом? Потому что наши партнеры недопоняли нас тогда-то, недоуважили в том-то. Зачем разгонять митинги и арестовывать несогласных? Чтобы Саакашвили не бегал по улицам. Почему утонул «Курск»? Потому что утонул. При этом Новичок все время усмехается в песковские усы. Как будто подмигивает, давая понять, что все это пурга, и мы, как умные люди, это понимаем.

Вот это и есть изобретение путинизма, которое потенциально может завершить ход истории: холодная ненависть, которая упорно ищет слабые места в миропорядке и расчетливо в них бьет, оставаясь по сути беспричинной и бесцельной.

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Но какова природа этой ненависти? Может быть, это невиданная, извращенная форма любви? Ровно сто лет назад Александру Блоку в его «Скифах» открылась страшная истина, после которой он замолчал до самой смерти, потеряв волю к жизни. [1] Что же это была за тайна? Под впечатлением от Октябрьской революции Блок понял нечто важное о любви, а именно, что она-то и есть ненависть. В этом и состоит цель революции в противостоянии с Западом:

Мы любим плоть – и вкус ее, и цвет,

ИПутиный, смертный плоти запах…

Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет

В тяжелых, нежных наших лапах?

Конечно, мы не виновны в том, что вас раздавим, – мы здесь, в Скифии, любим вас, любим Запад. Любим вашу плоть, вкус, цвет, любим плоды вашей цивилизации: виллы, дворцы, яхты, счета в банке… Так любим, что готовы зацеловать, заобнимать, залюбить до смерти. А виноваты – вы, поскольку забыли там, на Западе, что такое настоящая любовь. Это не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Настоящая любовь – всегда до смерти.

Да, так любить, как любит наша кровь,

Никто из вас давно не любит!

Забыли вы, что в мире есть любовь,

Которая и жжет, и губит!

«Мы любим вас» – с пеной на губах кричал на московском митинге 16 марта 2014 года руководитель всероссийской краснознаменной организации «Зуд времени», обращаясь к Украине. «Вы наши братья, мы любим вас». Имелось в виду, что захват Крыма и набег в Донбасс – это и есть деятельное, наглядное проявление любви. Таков древний, каннибальский обычай: любить значит поедать любимое, обгладывать до скелета. Казалось бы, ничего архаичнее быть не может. Но при Новичке оказалось, что это еще и футуристично.

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