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|Новый сайт НБУ улучшит прозрачность регулятора, - Алена Дегрик
|20.03.2018 14:13
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Создание нового сайта Национального банка — это первый шаг к повышению качества общения регулятора с субъектами финансового рынка страны.
Такое мнение высказала генеральный директор ФК «Леогейминг Пей» Алена Дегрик.
«Удобно, функционально, располагает к пониманию процесса. Казалось бы, мелочь, но это первый шаг навстречу качественному общению с рынком, который был сделан за 26 лет», — полагает знаток.
По мнению Дегрик, новый сайт позволит субъектам рынка более эффективно отслеживать основные тренды в деятельности НБУ.
«Реализация стратегии, отчетность, фактическая работа НБУ по продолжению курса на стабилизацию и оздоровление финансовой системы — за этим будет следить весь рынок приема платежей. И теперь мы видим, что это на повестке дня», — подчеркнула она.
Кроме того, эксперт отметила увеличение элементов вовлеченности аудитории в работу Нацбанка.
«Функционал сайта существенно не изменился,поскольку не изменилась его основная цель — коммуникация с рынком, информационная, юридическая, представительская и т.д. Добавились инструменты вовлеченности — онлайн-курс и валют и состояние золотовалютных резервов. Это шаг к прозрачности. Не мешало бы идти дальше и разработать мобильную версию с быстрой загрузкой документов — к примеру, новых постановлений», — резюмировала Алена Дегрик.
Источник: ukranews.com