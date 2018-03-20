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|Киев отреагировал на заявления Венгрии о воинской части в Берегово
|20.03.2018 14:45
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Сиярто выразил недовольство намерениями Министерства обороны Украины возобновить воинскую часть в Берегово.
Венгрия манипулирует в своих заявлениях с требованием отложить закон Украины об образовании до 2023 года, заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.
В своем Twitter он подчеркнул, что Кабмин уже утвердил законопроект о продлении переходного периода до 2023 года, а Венецианская комиссия дала свои рекомендации по усовершенствованию закона.
Украинский дипломат также прокомментировал заявление Венгрии с критикой планов Украины возобновить работу воинской части в Берегово Закарпатской области.
«Своими заявлениями Венгрия играет на руку России. Между тем, в обход санкций ЕС и НАТО венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему являются контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов», — написал Боднар.
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Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство страны будет продолжать блокировать европейские и евроатлантические устремления Украины, если не будут получены гарантии того, что в украинский закон об образовании будут внесены изменения, а вступление реформы в силу отложено до 2023 года.
Вместе с тем, министр образования Украины Лилия Гриневич часто заявляла, что в Верховную Раду уже внесен законопроект, которым вносятся изменения в переходные положения закона в части сроков имплементации, предполагая их увеличение до 2023 года.
Сиярто также выразил недовольство намерениями Министерства обороны Украины возобновить воинскую часть в Берегово. Он добавил, что разъяснения Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, его еще больше беспокоит.
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