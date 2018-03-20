Сиярто выразил недовольство намерениями Министерства обороны Украины возобновить воинскую часть в Берегово.

Венгрия манипулирует в своих заявлениях с требованием отложить закон Украины об образовании до 2023 года, заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

В своем Twitter он подчеркнул, что Кабмин уже утвердил законопроект о продлении переходного периода до 2023 года, а Венецианская комиссия дала свои рекомендации по усовершенствованию закона.

Украинский дипломат также прокомментировал заявление Венгрии с критикой планов Украины возобновить работу воинской части в Берегово Закарпатской области.

«Своими заявлениями Венгрия играет на руку России. Между тем, в обход санкций ЕС и НАТО венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему являются контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов», — написал Боднар.

Читайте: "Это возмутительно": В МИД Венгрии опять жестко прошлись по Украине

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство страны будет продолжать блокировать европейские и евроатлантические устремления Украины, если не будут получены гарантии того, что в украинский закон об образовании будут внесены изменения, а вступление реформы в силу отложено до 2023 года.

Вместе с тем, министр образования Украины Лилия Гриневич часто заявляла, что в Верховную Раду уже внесен законопроект, которым вносятся изменения в переходные положения закона в части сроков имплементации, предполагая их увеличение до 2023 года.

Сиярто также выразил недовольство намерениями Министерства обороны Украины возобновить воинскую часть в Берегово. Он добавил, что разъяснения Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, его еще больше беспокоит.

Читайте: "Удар в спину": Венгрия обрушилась на Украину с обвинениями

Сводка.нет - Новости Украины и Мира