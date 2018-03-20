Понятно, что Украина не может проиграть политическую войну за Крым, а выиграть ее сегодня с помощью силы или только юридических методов едва ли вероятно. Нужно набраться терпения и готовиться к ведению разъяснительной и пропагандистской работы в Крыму – искать способ достучаться до сознания каждого крымчанина.

Очень часто украинские политики занимаются шапкозакидательством. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Вспомним Прибалтику. По сути, в 1939 году СССР аннексировал Латвию, Литву и Эстонию. Естественно, там были псевдовыборы, проходившие под прицелом винтовок Красной армии.

Те же США всегда подчеркивали, что они не признают присоединение Прибалтийских стран к СССР. Но при этом не рвали дипломатические отношения: Конгресс продолжал присылать в Москву делегации своих сенаторов и конгрессменов. Верховный Совет СССР, часть которого избиралась в Латвии, Литве и Эстонии, не подвергался международному бойкоту. Хотя санкции и продолжались.

Балтийские страны смогли обрести независимость только накануне распада СССР. История не знает сослагательного наклонения. Но если бы жители Литвы, Латвии и Эстонии тогда не выступали горой за национальное возрождение и развод с бывшим СССР, мы имели бы сегодня три автономных республики в составе РФ.

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Очень часто украинские политики занимаются шапкозакидательством. Мол, никуда они не денутся, Крым к нам вернется. Мол, рано или поздно крымчане увидят, какой прорыв совершила Украина на пути строения демократического правительства, и вернутся обратно.

Но, боюсь, все гораздо сложнее: чем больше проходит времени с момента аннексии, тем сложнее становится процесс деаннексии.

Сейчас российские власти делают одну ужасную вещь, которая с точки зрения международных законов является абсолютным преступлением. Россия, условно говоря, осуществляет демографическую регуляцию населения Крыма: переселяет на полуостров россиян из материка, особенно подневольных государственных служащих, а на их место селит коренных крымских жителей. И если в необозримом будущем ситуация с возвращением Крыма начнет развиваться, состав населения полуострова к тому времени уже существенно поменяется. И это страшно утяжелит проблему.

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Надо отдать должное руководителям Балтийских стран: какими бы коммунистами и сторонниками СССР они ни были, где-то в их головах сидела мысль о том, что надо все-таки сохранить национальную самобытность. Особенно это касается Литвы и ее тогдашнего многолетнего коммунистического лидера Антанаса Снечкуса. Упираясь мягкими котячьими лапами, он делал все, чтобы минимизировать количество переселенцев с других территорий бывшего СССР. Мол, у нас довольно квалифицированной силы и образованных людей, которые могут работать во всех областях экономики.

В результате Литва была, может, и не первой из Балтийских стран, заговорившей об отсоединении от СССР, но их движение за независимость было самым мощным и поступательным. Еще в 1989 году народные депутаты Литвы просто встали и вышли с заседания Всесоюзного съезда Советов. Они сказали, что Литва отныне независимая и не собирается участвовать в работе высшего законодательного органа страны, от которой они ищут полной независимости. На самом деле они обрели ее лишь после провалившегося путча в августе 1991 года – когда Москва приняла это.

Но это стало в значительной мере вероятно лишь потому, что Литва сохранилась как моноэтническое государство с очень незначительным процентом российского населения. Может, именно благодаря этому, с этнополитической точки зрения сейчас в Литве наиболее спокойная и стабильная ситуация. Там нет проблемы промосковского и пропутинского русскоязычного меньшинства, как в соседних Латвии и Эстонии.

Проблем с возвращением Крыма очень много. Мне кажется, что существует серьезный недостаток ответственного подхода к конструированию долгосрочной крымской политики.

Война, горячая или холодная, заканчивается либо победой, либо поражением, либо мирным договором, в основе которого всегда лежит компромисс. Как начинать переговоры с той будущей Россией, которая рано или поздно изменится, надо думать уже сейчас. Путин не вечный. Даже если он решит, как Си Цзиньпин, править до самой смерти, рано или поздно там все-таки будет другой политический режим.

Понятно, что Украина не может проиграть политическую войну за Крым, а выиграть ее сегодня с помощью силы или только юридических методов едва ли вероятно. Нужно набраться терпения и готовиться к ведению разъяснительной и пропагандистской работы в Крыму – искать способ достучаться до сознания каждого крымчанина.

Если Россия пыталась повлиять на выборы в США с помощью современных интернет-технологий, то в этом направлении нужно думать и украинским политикам.

В 70-е, ради разрядки напряженности, снижения уровня противостояния и подписания тех или иных договоренностей, страны Запада закрыли глаза на многие вещи в СССР – в том числе и на аннексию Прибалтики.

Сейчас очень важно делать все, чтобы не допустить повторения тех времен.

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