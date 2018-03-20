Компании страховали риски в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

Подконтрольные украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу предприятия вывели «в тень» более 500 млн грн. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила в Facebook, пишет Лига.Новости.

Правоохранители расследуют уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу предприятий. По их данным, в течение 2015-2017 годов члены преступной группировки организовали деятельность фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний с целью уклонения от уплаты налогов подконтрольных Фирташу предприятий из Group DF (Северодонецкое объединения Азот, Азот, Ровноазот, Химик). , информирует svodka.net.

Для вывода средств эти предприятия и страховые компании (Саламандра-Украина, Дом страхования) заключили договоры, на основании которых страховщикам перечислялись фиктивные страховые взносы. «Застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые действительно не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц», — написала Сарган.

Компании страховали риски в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. «Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики», — добавила она.

Правоохранители вчера, 19 марта, провели санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко написал у себя в Facebook следующее: «В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений. Для обеспечения возмещения платежей планируется наложение ареста на имущество предприятий».

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