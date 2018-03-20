Английскую Премьер-Лигу полузащитник донецкого «Шахтера» Фред назвал лучшим вариантом для продолжения карьеры. Об этом бразилец сообщил телеканалу ESPN.

«Это лучшая лига мира. Более, чем уверен, что там я смогу развиваться, как футболист. Во время зимнего трансферного окна были переговоры и «Манчестер Сити» даже вышел с конкретным предложением. Однако, поскольку я уже был заигран в Лиге чемпионов за «Шахтер» и не мог играть за другую команду, решили пока повременить», — сказал Фред, информирует svodka.net.

Также полузащитник донецкой команды рассказал о некоторых деталях переговоров с «горожанами».

«Гвардиола лично со мной не общался, но представители «Сити» выходили на моего агента. К сожалению, не срослось, но сейчас трансферное окно закрыто и я сосредоточен на играх за «горняков», а летом — поживем-увидим. «Сити» — очень крутая команда. Я бы с удовольствием играл в ней. Или за «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» — клубы с большими традициями в Англии и Европе», — подчеркнул Фред.

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