Президент Польши также не станет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Возможно, он направит формальное поздравление к инаугурации Путина.

Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки в Россию на церемонию открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, информирует svodka.net.

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Об этом сегодня, 20 марта, в эфире частной радиостанции RMF FM заявил глава кабинета президента Польши министр Кшиштоф Щерский.

«Вчера президент принял решение о том, что не примет участие в торжественной церемонии открытия в России мирового первенства по футболу», — сообщил он.

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Ожидается также, что от визита на ЧМ-2018 могут отказаться члены правительства Исландии. Об этом заявил министр иностранных дел Гудлаугур Тор Тордарсон. По его словам, окончательное решение еще не принято. При этом футбольная сборная Исландии точно будет участвовать в чемпионате мира.

Великобритания ранее заявила, что члены правительства и королевской семьи откажутся от поездки на ЧМ-2018 из-за отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти заявили о вероятной причастности России к покушению.

Версию Великобритании поддержали США, Франция, Германия и Италия, а также Совет НАТО.

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович 16 марта заявил, что польские власти уверены в причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Чапутович назвал это «еще одним примером агрессивной политики России».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Как сообщали новости мира ранее, Дуда не станет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Возможно, он направит формальное поздравление к инаугурации Путина.

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