Снимки демонстрируют внешность автомобиля Kia K900, а также интерьер салона. Судя по фото, будущая новинка получит хромированную решетку радиатора и новые светодиодные фары.

Kia рассекретила снимки нового роскошного седана K900, который должен быть представлен на автосалоне в Нью-Йорке. Об этом пишет Autoblog, информирует svodka.net.

Внешность автомобиля отличается от предшественника строгостью линий, более крупной решеткой радиатора и новыми светодиодными фарами.

Силуэт новинки выделяется длинным капотом, а также стремительными линиями и смещенным к задней части визуальным центром тяжести.

Автомобиль прибавил в габаритах, а также получил более жесткий кузов за счет увеличения доли высокопрочной стали.

Читайте: KIA презентовала новый электрический кроссовер (ФОТО)

По части моторной гаммы ожидается, что новинка получит три бензиновых двигателя, которые будут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Также будет доступна версия с атмосферником V6 3.8 GDI (315 л.с.) и турбомотором V6 3.3 T-GDI (370 л.с.). Самая дорогая версия будет снабжена безнаддувным двигателем V8 5.0 GDI с отдачей 425 л.с.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира