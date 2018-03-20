Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио 2020 года опубликовал проморолик о предстоящих соревнованиях. Видео можно посмотреть на YouТube-канале Tokyo-2020.

«Мы надеемся, что это видео поможет людям осознать важность Игр в Токио-2020 и ту силу, которую спорт оказывает на общество. Мы надеемся, что видео поможет создать волну восхищения в отношении предстоящих Игр-2020 года в Токио по всей Японии и по всему миру», — говорится в описании к видео, информирует svodka.net.

К слову, Токио уже один раз принимал Олимпиаду — в 1964 году.

Напомним, на проведение соревнований претендовали Стамбул (Турция), Мадрид (Испания) и Токио (Япония). В первом раунде голосования Мадрид и Стамбул набрали одинаковое количество голосов, и после переголосования за эти два города из борьбы выбыл Мадрид (Испания). Во втором туре победила Япония, чья столица примет Олимпиаду.

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