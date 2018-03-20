Во вторник нефть умеренно дорожает на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Цена на нефть во вторник, 20 марта, по состоянию на 16:00 была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent составила $67.22 (количество контрактов — 147,290), июньские — 67.01 (количество контрактов за день — 123,293). Фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени торговались у отметки — $63.29, июньские фьючерсы — $63.07, информирует svodka.net.

Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:

Brent — 65.05 (апрельские фьючерсы), 64.89 (май)

WTI — 63.28 (майские фьючерсы), 63.05 (июнь).

Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, грейдеры ждут данных о запасах топлива в США. Кроме того, Саудовская Аравия отчиталась о росте экспортных поставок дизельного топлива и бензина в январе до исторического максимума. Стоимость «черного золота» поддерживают новости об обострении конфликта между Саудовской Аравией и Ираном.

Читайте: Цены на нефть пошли наверх

Сводка.нет - Новости Украины и Мира