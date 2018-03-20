Депутат сообщила, что ее провоцировали взорвать парламент и устроить теракт на День рожденье Турчинова.

Народный депутат Надежда Савченко утверждает, что получила информацию о приказе, поступившем с Администрации президента Украины, о ее ликвидации, а разные люди долгое время ее обрабатывали и провоцировали. Об этом она сказала на брифинге во вторник в Киеве, информирует svodka.net.

«Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от Администрации президента, от Таранова (бывшый замглавы Администрации президента), вскоре после чего он погиб. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять-таки с Банковой», — заявила Савченко.

Депутат отметила, что только она трижды получала информацию о возможной ее ликвидации, потому решила «сотрудничать» с людьми, которые решили ее ликвидировать.

Она также попыталась пояснить, каким образом власть хотела использовать ее для провокации – организации так называемого госпереворота. В частности она рассказала, что разные люди провоцировали ее, предлагая принять участие в схеме отстранения од управления страной девствующую власть.

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«Объект А предложил съездить на день рождения Турчинова, где собирается вся политическая вершина и очень пышно, в такое сложное время для Украины, праздновала свои очередные праздники. Мы разрабатывали и расставляли схемы: где можно, как можно, какими методами можно ликвидировать верхушку власти. Все это объект А постоянно записывал на аппаратуру при нем — так называемый «глухой телефон», — рассказала Савченко.

По ее словам, это были далеко не единственные идеи физически ликвидировать верхушку украинской власти.

«Я даже узнала другие идеи. В парламенте от коллег, когда я шутила на эту тему: «А не двинуть бы сюда гранатой?» Коллеги посоветовали лучше в фильтровую систему запустить газа и сделать газовую камеру. И такие моменты тоже разрабатывались», — заявила Савченко.

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