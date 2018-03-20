Сегодня, 20 марта, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Сегодня фьючерсный договор за апрель торгуется на отметке 1,310.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за май составила 1,312.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня НБУ опустил цену на желтый металл. Курс равен равен 346946.64 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 115.45 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 118.92 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1394.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1230.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что мировые цены на золото оказались под давлением курсовой раскачки доллара и снижения интереса к защитным активам перед заседанием Федеральной резервной системы.

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