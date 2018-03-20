Компания Uber приостановила испытания беспилотных автомобилей во всех городах США после того, как одна из этих машин насмерть сбила человека. Инцидент произошел в городе Темпе, штат Аризона.

Глава компании Дара Хосроушахи принес свои соболезнования родственникам погибшей. «Наши мысли — с ее близкими, и мы сотрудничаем с местными правоохранительными органами, чтобы понять, что произошло», написал он в твиттере, информирует svodka.net.

Местные СМИ передают подробности случившегося: авария произошла 18-го марта около десяти часов вечера, однако детали произошедшего стали известны днем позже. Пострадавшая пересекала дорогу на велосипеде в темное время суток, где ее сбил беспилотный автомобиль, принадлежащий Uber. Женщина скончалась в больнице. Полиция расследует это дело и уже указала на то, что во время аварии в кабине находился водитель Uber — однако, судя по всему, в момент инцидента машина была на самоуправлении.

Это первая в истории смерть человека в ДТП с беспилотным автомобилем на дорогах общего пользования, утверждает The New York Times. В начале этого года власти Калифорнии одобрили изменения в правила дорожного движения в штате. С апреля в Калифорнии допускается эксплуатация автомобилей без водителей под удаленным контролем оператора. Чтобы получить дозволение на такие тесты, производителям автомобилей придется доказать, что их технологии безопасны и устойчивы к кибератакам. Похожие законы готовили и другие штаты США.

Год назад в Темпе произошла еще одна авария с участием беспилотного Uber. В том случае он въехал в Volvo XC90, водитель которого не уступил ему дорогу. В результате этого машина Uber перевернулась, но оператор, который находился на пассажирском сидении, не пострадал. Полиция заявила, что в аварии виноват водитель Volvo.

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