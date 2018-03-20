Погода, Новости, загрузка...
Политолог назвал имена тех, по кому власти ударят делом Савченко
20.03.2018 18:11
Политолог назвал имена тех, по кому власти ударят делом Савченко

Народный депутат Надежда Савченко как самостоятельный политик никому отдельно не интересна, но она может быть средством давления на других политиков.

Об этом «Апострофу» заявил политолог Петр Олещук, информирует svodka.net.

«Во-первых, Савченко связывают с Виктором Медведчуком, правда, связь эта не настолько очевидна и сама она заявляла, что ни разу с ним не встречалась. Но ее пытаются связать с Медведчуком через Рубана (задержанного главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана, — ред.) — своеобразного браконьера в угодьях Медведчука по обмену пленными», — отметил он.

Олещук добавил, что, во-вторых, в общественном сознании очевидна связь Савченко с Юлией Тимошенко, ведь Савченко была первым номером в списке «Батькивщины». Так, ни для кого не секрет, кто сейчас первый номер во всех рейтингах и кто основной соперник президента Украины Петра Порошенко.

«Благодаря Савченко появляется возможность привязать Тимошенко к таким темам как вооруженный переворот, терроризм, Россия, действия российской агентуры, мол, смотрите, кого Тимошенко привела в парламент», — уточнил он.

Читайте: Луценко о деле Савченко: Видео, которое вы увидите, шокирует все общество

Таким образом, этот дискурс уже запущен. В частности, глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов заявил следующее: «Политическую ответственность за мандат Савченко несет «Батькивщина» и непосредственно Юлия Тимошенко».

Правда, звание Героя Украины Савченко получала уже в соответствии с указом Петра Порошенко. Но этот «пустяк», по словам нардепа Антона Геращенко, можно решить, например, отозвав указ.

Кроме того, дело Савченко рикошетом через Рубана бьет и по плеяде политиков из Днепра: Геннадию Корбану и Игорю Коломойскому. Известно, что сам Рубан называл себя советником Коломойского в каденцию олигарха губернатором Днепропетровской области, да и о «теплых отношениях» с Корбаном также заявлял публично.

Читайте: Российский политолог рассказал, почему Путин потерпел поражение в Украине

«А Банковая рассматривает именно днепропетровских как основных спонсоров политических протестов. По сути это дело — возможность объединить всех оппонентов в одном процессе и попытаться их дискредитировать», — считает Олещук.

По его словам, тут главное даже не конкретный результат, а глобальный процесс, который будет вызывать всеобщее внимание и станет действующей темой информационного пространства.

«Это как с процессом против Януковича (бывшего президента Украины Виктора Януковича, — ред.), который стал площадкой для выступлений представителей власти. Но в последнее время ситуация повернулась таким образом, что защита начала троллить сторону обвинения, и для власти это стало невыгодно. Поэтому новый процесс



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить