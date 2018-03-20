Верховная Рада приняла постановление № 5463 «О комплексе неотложных мероприятий по практической реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины».

Соответствующее постановление поддержали 229 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщается на странице Рады в Twitter, информирует svodka.net.

Постановлением рекомендуется президенту «создать межведомственный орган, который будет ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины как государства, подвергшейся агрессии, к Российской Федерации как государства-агрессора».

Также президента призвали обеспечить разработку единой обобщенной правовой позиции Украины по реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

В свою очередь Кабмину рекомендовано разработать методику определения ущерба и объема убытков, причиненных Украине вооруженной агрессией России. Более того, предлагается внести в Раду законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии РФ.

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ГПУ, СБУ и Минобороны поручили создать единую базу данных доказательств агрессии РФ против Украины, совершения военных и преступлений против человечности, которые привели к отдельно тяжким последствиям.

Генпрокуратуре также поручили предоставлять Международному уголовному суду все соответствующие доказательства, материалы и документы, необходимые для проведения им расследования преступлений, совершенных высшими должностными лицами РФ и руководителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

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