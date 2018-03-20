Согласно новому отчету Reuters, конкуренты у созданного Apple Face ID появятся не ранее 2019 года. По информации экспертов, «яблочный» производитель на два года опередил компании в области 3D-сканирования лица. Об этом пишет Tahawul Tech.

Данные выводы были сделаны после переговоров с тремя крупными поставщиками запчастей, информирует svodka.net.

Отмечается также, что в связи со «слабыми кое-где в ключевых деталях, массовое производство датчиков 3D-сканирования не будет запущено в 2018 году».

Известно, что конкуренты Apple намерены использовать VCSEL — ключевой компонент камеры TrueDepth. Он представляет собой лазеры с вертикальным излучением.

По предварительным оценкам экспертов Viavi, в 2019 году, по меньшей мере, два Android-смартфона будут оснащены 3D-сканером лица.

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