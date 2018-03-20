Деловые Сводки
- Тымчук пояснил, зачем Путин устроил военные учения в Крыму
- Facebook под вниманием регуляторов США и Британии из-за персональных данных
- Apple на два года опередил конкурентов с технологией Face ID, - эксперты
- Полярный медвежонок, родившийся в зоопарке в Великобритании, впервые вышел на прогулку с матерью (фото, видео)
- Бывшего барабанщика The Beatles Ринго Старра посвятили в рыцари
|Facebook под вниманием регуляторов США и Британии из-за персональных данных
|20.03.2018 20:02
|
Поделитесь статьей с друзьями