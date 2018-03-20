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Facebook под вниманием регуляторов США и Британии из-за персональных данных
20.03.2018 20:02
Федеральная торговая комиссия (FTC) США проверяет Facebook Inc. на предмет потенциального нарушения заключенного с ведомством соглашения о правилах использования персональных данных, сообщил агентству Bloomberg источник, знакомый с ситуацией.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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