Французский еженедельник Charlie Hebdo выпустил номер с карикатурным изображением президента России Владимира Путина, а также бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак и политика Алексея Навального.

На картинке изображена фигура Путина. Он представлен в виде кукловода, который управляет марионеткой. Игрушка заявляет: «Я Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». На заднем плане сидит связанный человек, кричащий: «Я Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!» Внизу шаржа стоит подпись «Россия», информирует svodka.net.

svodka.net/

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