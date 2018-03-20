Статья британского физика, созданная вместе с бельгийским коллегой Томасом Хертогом, посвящена возможной проверке гипотезы мультивселенной.

В Сети обнаружили последнюю работу Стивена Хокинга, информирует svodka.net.

В библиотеке электронных препринтов arXiv.org было обнаружено обновление последней работы британского физика Стивена Хокинга. Об этом пишет The Business Insider.

По информации издания, обнаруженная статья является плодом совместного труда Стивена Хокинга и его бельгийского коллеги Томаса Хертога. Посвящена она вопросу возможной экспериментальной проверки гипотезы мультивселенной.

Известно, что первая публикация появилась 24 июля 2017 года, в то время, как последняя — 4 марта 2018 года.

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«Интригующая идея в работе Хокинга заключается в том, что мультивселенная оставила свой отпечаток в реликтовом излучении, пронизывающем нашу Вселенную, который мы могли бы измерить при помощи детектора, установленного на космическом корабле», — прокомментировал статью космолог Карлос Френк.

Сообщается, что согласно гипотезе мультивселенной существует множество миров, каждый из которых содержит определенный набор фундаментальных констант.

Ранее сообщалось, что британский физик Стивен Хокинг скончался 14 марта этого года на 77 году жизни.

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