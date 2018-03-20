Российские спецслужбы в оккупированном Крыму действуют активнее и жестче, чем в самой России.

Об этом рассказал «Апострофу» координатор группы «Информационное сопротивление» и народный депутат Дмитрий Тымчук, информирует svodka.net.

По его словам, в Крыму россиянам удалось построить государство в государстве, в котором спецслужбы обладают исключительной властью.

«Если Россия – это территория, находящаяся под куполом российских спецслужб, то Крым – это не только влияние российских спецслужб, а действительно зона тотального контроля», – говорит Тымчук.

Поэтому выступления крымских татар против аннексии или выборов Путина, по мнению нардепа, никак не повлияют на стратегическую линию Кремля.

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«Скорее наоборот, это сигнал для ФСБ, что нужно более активно работать по ущемлению прав человека. Мы постоянно видим грубейшие нарушения прав человека на полуострове за любую критику, любое недовольство и любое инакомыслие», – отмечает он.

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