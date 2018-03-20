Прах выдающегося британского физика Стивена Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на руководство аббатства, информирует svodka.net.

Отметим, знаменитый английский физик, математик и астроном Исаак Ньютон был похоронен в Вестминстерском аббатстве в 1727 году, а основоположник эволюционного учения Чарльз Дарвин – в 1882 году.

Напомним, агнлийский астрофизик Стивен Хокинг умер 14 марта в возрасте 76 лет.

За вклад в науку Хокинг получил множество наград, включая Премию Эйнштейна, Премию по фундаментальной физике и Медаль Альберта Королевского общества искусств.

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В начале 1960-х у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. Несмотря на тяжёлую болезнь, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

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