Астероид Оумуамуа прилетел в нашу Солнечную систему из системы двойных звезд.

Небесное тело пролетело со скорость 30 км / с мимо Земли в октябре прошлого года. Умуамуа стал первым подтвержденным чужеродным астероидом, информирует svodka.net.

Умумауа вошел в Солнечной системы из межзвездного пространства после долгого путешествия. Оно могла длиться миллионы лет, считают ученые.

«Странно, что первым объектом, который мы заметили, что прилетел из-за пределов нашей системы, оказался астероид. Ведь кометы заметить гораздо проще. По сравнению с астероидами, они слабее притягиваются к звезде и имеют менее устойчивые орбиты», — рассказывает один из авторов исследования, астроном из университета Торонто Алан Джексон.

svodka.net/

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Умуамуа красного цвета. Его размеры — 180 м на 30 м. По форме он напоминает толстую сигару. Вероятно, астероид образовался в системе, в которой была горячая массивная звезда. Именно в таких системах существует большое количество твердых каменистых тел.

Международный астрономический союз официально назвал этот астероид 1I / 2017 U1. Большая буква «I» в названии означает, что речь идет о межзвездном объекте.

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