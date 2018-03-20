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|Последний самец северного белого носорога умер в Кении
|20.03.2018 22:48
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Животное скончалось в возрасте 45 лет после смертельной инъекции, которую ему ввели ветеринары заповедника. Это было связано с плохим самочувствием носорога.
В Кении умер последний самец северного белого носорога, информирует svodka.net.
В Кении скончался последний самец северного белого носорога по кличке Судан. Сообщение об этом было размещено на Twitter-странице заповедника Ол Педжета.
Сообщается, что животному было на момент смерти 45 лет. В последнее время оно страдало возрастными дегенеративными заболеваниями — мускулы атрофировались, а кости крошились.
Из-за этого носорог сильно страдал. В итоге ветеринары заповедника усыпили его.
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Перед смертью у носорога взяли генетический материал, чтобы попытаться спасти вид. Для этого специалисты планируют прибегнуть к технологии искусственного оплодотворения и пересадить оплодотворенную яйцеклетку в тело самки южного белого носорога.
В настоящее время на Земле осталось только две самки данного вида — Наджин (дочь Судана) и Фату (его внучка).
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