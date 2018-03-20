Российский монополист «Газпром», который должен Украине круглую сумму, не сможет обойтись без транзита газа через Украину и после 2019 года.

Дело в том, что до этого времени холдинг не сможет полностью загрузить газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает «КомерсантЪ», информирует svodka.net.

Издание отмечает, что газопровод Eugal, который должен стать продолжением «Северного потока-2» на территории Германии,может быть построен только к концу 2020 года, строительство «Северного потока-2» при этом должно завершиться (но не факт, что завершится!) до конца 2019 года.

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Аналогичным образом обстоят дела и с газопроводом «Турецкий поток», одна нитка которого предназначена для Европы, пишет издание. «Газпром» наверняка не успеет построить газопроводы на Балканах для подачи газа в ЕС из второй нитки «Турецкого потока» — строительство небольшого магистрального газопровода занимает не менее полутора лет, а Болгария, Сербия и Венгрия пока даже не начали процесс выдачи разрешений. В 2017 году «Газпром» направил через Украину 93 млрд кубометров газа, при использовании только одной нитки газопровода — для Турции — «Газпрому» потребуется прокачивать через Украину уже 43 млрд кубометров в 2020 году. Причем нарушение долгосрочных контрактов с европейскими потребителями грозит «Газпрому» штрафами и многомиллиардными потерями.

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Полную загрузку газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» российский холдинг сможет — теоретически! — обеспечить только в 2024 году, полагает Симон Пирани из Оксфордского института энергетических исследований.

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