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|Еще две страны задумались о бойкоте чемпионата мира по футболу в России
|20.03.2018 23:35
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Ранее об отказе ехать на ЧМ в Россию заявили в канцелярии президента Польши Анджея Дуды. Также стало известно, что на соревнования и церемонию открытия могут не приехать официальные лица Исландии.
Шведские и датские чиновники задумались об отказе от посещения Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом сообщает The Local, информирует svodka.net.
Представитель министерства иностранных дел Швеции Пер Энеруд сообщил, что в ведомстве рассматривают эту идею наравне со многими другими. Об этом же заявили и в МИД Дании. Однако там подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу еще не приняли.
Ранее об отказе ехать на ЧМ в Россию заявили в канцелярии президента Польши Анджея Дуды. Также стало известно, что на соревнования и церемонию открытия могут не приехать официальные лица Исландии.
Ранее также стало известно о том, что на соревнования не приедут члены британского правительства и королевской семьи. О таком решении премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила после того, как обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в начале марта.
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Позицию Великобритании поддержали США, Франция и Германия. В России эти обвинения отрицают.
Ранее послов России в Швеции и Чехии вызвали в МИД этих стран для объяснений по поводу заявлений представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой. 17 марта она сообщила, что разработкой «Новичка» — вещества, с помощью которого отравили Скрипаля и его дочь Юлию, — в России и СССР не занимались. По ее словам, разработки велись в западных странах, в частности, в Швеции и Чехии.