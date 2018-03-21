Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с творческой молодежью в Минске во вторник, 20 марта, заявил, что не стоит ненавидеть россиян, но в тоже время нужно быть с ними настороже, не забывая о возможных подвохах, которые вполне реальны.

«Русские — это наши братья. Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это все пережил сполна. Так и мы же не святые. На то есть политики, чтобы мы могли урегулировать эти вопросы. Но это не значит, что это наши враги. Нам кто, прежде только, руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять Беларусь», — цитирует Лукашенко Вelta, информирует svodka.net.

По словам Лукашенко, в связи с международной ситуацией, которая сложилась вокруг Беларуси за последние годы, расслабляться нет времени.

«Вы видите: Америка, Запад схлестнулись с Россией, в Украине война, Прибалтика, не знаю, зачем, развивает свои вооруженные силы. И мы между ними — островок стабильности. Если только хотя на минуту расслабимся — оторвут голову, и даже не почувствуем», — подчеркнул президент Беларуси.

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