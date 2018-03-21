Деловые Сводки
- Путин стареет и становится психологически неуклюжим. Дипломат рассказал, чем угрожает миру лидер РФ
- Весна все еще за горами — синоптики дали неутешительный прогноз
- Переселения местного населения: Озвучен печальный прогноз для жителей Донбасса
- Украинцы будут отдыхать на Пасху 3 дня подряд
- Транспорт в столице работает с отклонением от расписания из-за непогоды
|Враги активизировались и ударили на Донбассе: ВСУ выстояли
|21.03.2018 07:44
|
Террористы во вторник, 20 марта, активизировались на Донбассе. В частности, агрессор совершил пять обстрелов укреплений украинских защитников.
Об этом сообщает пресс-центр АТО, информирует svodka.net.
На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Пески. Также из гранатометов и противотанкового ружья враг вел огонь по защитникам Авдеевки.
На луганском направлении из стрелкового оружия враг совершил обстрел наших укреплений неподалеку Станицы Луганской, а с 82 мм минометов и зенитной установки — близко Троицкого. Кроме того, 82 мм минометы враг применил по защитниках Луганского.
В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение. Еще один наш военнослужащий получил боевое травмирование. Оба пострадавших оперативно доставлены в лечебные учреждения и получили необходимую медицинскую помощь.
Читайте: Что убивает военный дух на передовой в АТО, - волонтер