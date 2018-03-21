Террористы во вторник, 20 марта, активизировались на Донбассе. В частности, агрессор совершил пять обстрелов укреплений украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр АТО, информирует svodka.net.

На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Пески. Также из гранатометов и противотанкового ружья враг вел огонь по защитникам Авдеевки.

На луганском направлении из стрелкового оружия враг совершил обстрел наших укреплений неподалеку Станицы Луганской, а с 82 мм минометов и зенитной установки — близко Троицкого. Кроме того, 82 мм минометы враг применил по защитниках Луганского.

В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение. Еще один наш военнослужащий получил боевое травмирование. Оба пострадавших оперативно доставлены в лечебные учреждения и получили необходимую медицинскую помощь.

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