Деловые Сводки
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|Такие договора - на вес золота: Утренние новости от Пономаря
|21.03.2018 08:24
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То, что Трамп поздравил Путина, — не сенсация для тех, кто меня давно читает. Я писал, что РФ помогла Трампу стать президентом. И рано или поздно об этом будут знать все.
Об этом политический обозреватель Олег Пономарь написал на своей страничке в facebook, информирует svodka.net.
Сенатор МакКейн публично и официально осудил этот постыдный поступок Трампа.
Во Франции арестован прежний президент Саркози — друг Путина. Брал деньги у другого диктатора — Каддафи.
Пакет «Скрипаль»:
Читайте: Путину нужно каждые несколько месяцев завоевывать по крайней мере половину Крыма, - СМИ
Итоги визита:
G7 поддержала рекомендации Венецианской комиссии отменить е-декларации для антикоррупционеров в Украине.
Новый этап: