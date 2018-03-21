То, что Трамп поздравил Путина, — не сенсация для тех, кто меня давно читает. Я писал, что РФ помогла Трампу стать президентом. И рано или поздно об этом будут знать все.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь написал на своей страничке в facebook, информирует svodka.net.

Сенатор МакКейн публично и официально осудил этот постыдный поступок Трампа.

Во Франции арестован прежний президент Саркози — друг Путина. Брал деньги у другого диктатора — Каддафи.

Пакет «Скрипаль»:

Усилиями Мэй к антипутинской коалиции присоединился премьер Японии Абэ.

Читайте: Путину нужно каждые несколько месяцев завоевывать по крайней мере половину Крыма, - СМИ

Итоги визита:

— Президент Украины анонсировал старт переговоров о поставках катарского сжиженного газа в Украину.

— Украина и Катар подписали Договор о военно-техническом сотрудничестве — совместное производство, взаимные поставки оружия и тд. Такие договора с каждой страной — на вес золота.

— Украина и Катар подписали Соглашение о безвизе.

G7 поддержала рекомендации Венецианской комиссии отменить е-декларации для антикоррупционеров в Украине.

Новый этап:

Командующий Объединенных сил Наев заявил, что подготовит ВСУ к полному освобождению оккупированных территорий.

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