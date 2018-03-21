Надеюсь все уже успокоились, свои эмоции выплеснули на окружающих, выразили свои разочарования результатами, похватались за голову и готовы здраво взглянуть на вещи.

Я сейчас не ёрничаю, поверьте, и знаю, как обидно бывает, когда усиленно думаешь, что что-то делаешь на благо страны, кричишь, что есть мочи о том, как другие должны действовать и думать, и со спокойной совестью считаешь, что сделал все возможное, информирует svodka.net.

Лайки ведь важным постам понаставил, что-то и сам написал, так сказать, чтобы потом не говорили, что никак не проявлял свою позицию. Поссорился со всеми противниками, куда попали, как и ура-патриоты, так и те, кто из вроде сторонников, но решил провести выборы с пользой, которая, по твоему мнению, не польза.

В общем, выполнил всю программу максимум. Как положено, чтобы понравится своим сторонникам.

И вот пришёл день х, а те, кому ты кричал – проголосовали, как и прежде, за Путина, те сторонники, с кем перессорился до выборов, тоже в луже.

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Итог: те, кто за Путина, пусть и нагнанные, все равно пошли и проголосовали за него, ты не общаешься со своими же сторонниками, и при этом у тебя внутри такое гадливое состояние, словно ты грех на душу взял, а какой – понять не можешь. Совесть будто бы не чиста.

Знакомо? Мне да. Я так жила до и после предыдущих выборов. Но два года уже учусь жить по-другому. И сейчас я более спокойна. Не потому, что я живу в другой стране, хотя отчасти и следовательно, но и потому, что я научилась различать то, что я не могу изменить от того, что в моих силах изменить.

Но главное, я стараюсь не пропускать дальше себя патерналистскую модель поведения. А это значит, что я больше не хочу учить других, как и что они должны думать. Потому что это не приводит к изменению людей.

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Вот, Навальный делает важную работу, но понимает ли он, что тоже играет на руку Путину – говоря людям, как они должны действовать, а значит, как думать.

Вот, Собчак – делала важную работу, поднимала на российских федеральных каналах проблемы, о которых до этого не поднимал ни Соловьев, ни Киселев, ни даже Катя Андреева, когда ещё являлась бессменной ведущей новостей на первом канале. Но понимает ли она, что и ее позиция – тоже на руку Путину, потому что против всех – это не созидательная мотивация, а разрушительная.

Но каждый из них делал важную вещь – показал всем, с чем нужно работать.

Показал, что говорить, как думать, это не решение. А вот научить людей мыслить самостоятельно, вот это был бы большой прогресс.

Если бы все ресурсы российской оппозиции были направлены на то, чтобы сформировать программу по тому, как научить тот же самый ура-патриотичный электорат думать самим – это было бы победой над режимом Путина. Если бы российская позиция хотя бы задумалась о том, что кричать – это не просвещение российского населения, а простой эгоизм, тогда это было бы половина победы.

Я недавно задумалась о том, куда делась Ирина Прохорова, сестра технического кандидата в президенты на прошлых выборах. Я раньше не понимала ее позиции по тому, что нужно все силы бросить на просвещение масс. Что она и сделала. Это ведь долго, трудно… А теперь понимаю.

Кричать – легко, а просвещать – это и есть работа вдолгую. И мало, кто готов тратить время на благо людей, не получая в ответ лайков. Потому что это трудная работа, поскольку меняться-то никто не хочет, а думает, что с ним-то все ок, это других надо менять…

Но именно она приносит пользу, именно она что-то делает с головами людей, что они вдруг начинают сами мыслить. Не просто думать, анализируя новости, а мыслить – то есть рождать собственные мысли. Разве это не круто?

А что делает российская оппозиция сегодня – либо ссорится между собой, либо комбинирует произнесённые кем-то из оппозиции мысли. И так они туда-сюда, туда-сюда летают. Одни и те же. По кругу.

Я не писала ничего по поводу выборов только потому, что для меня было важно, чтобы каждый человек учился в тишине сам прийти к какому-то решению, как он должен поступить – пойти и проголосовать, бойкотировать или испортить бюллетень.

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Человек должен научится сам брать на себя ответственность за свои решения, а не полагаться на мнения тех, у кого посты набирают больше лайков. Все ошибаются. Даже они.

И результаты этих выборов должны уже показать, что хватит учить людей, как они должны думать. Учите людей мыслить самостоятельно. Ну, либо привыкайте к тому, что ничего не будет меняться, потому что режим Путина держится на страхе, а он продолжает существовать только потому, что люди не умеют или боятся мыслить сами.

Екатерина МАКАРЕВИЧ

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