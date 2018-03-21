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Стало известно, кто прослушивал Холодницкого
21.03.2018 08:48
Стало известно, кто прослушивал Холодницкого

НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Об этом сообщает Censor.net со ссылкой на источники, информирует svodka.net.

Прослушивание в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого была установлена ​​сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генпрокуратуры и с санкции суда.

Материалы прослушивания находятся у генерального прокурора Юрия Луценко. Руководители ГПУ, НАБУ и САП пока не раскрывают новых деталей операции.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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