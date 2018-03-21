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|Трампу советовали не поздравлять Путина с победой на выборах
|21.03.2018 09:04
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Помощники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности советовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на прошедших выборах.
Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме, информирует svodka.net.
По их информации Трамп в частности проигнорировал одну из записок, которую получает во время регулярных брифингов, где большими буквами было написано: «Не приветствовать».
Трамп, также не стал прислушиваться к рекомендациям помощников обсудить с Путиным во время телефонного разговора дело отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Однако некоторые источники издания не могут с уверенностью утверждать, что Трамп прочитал составлены для него перед звонком записки. Помощники регулярно предоставляют главе государства эти документы, в которых указаны основные темы для обсуждения с лидерами других стран.
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