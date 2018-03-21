Министерство иностранных дел Чехии вызвало российского посла, чтобы объясниться по поводу заявления о происхождении отравляющего вещества «Новичок» из Чешской республики. Встреча, на которой дипломат должен ответить за скандальное заявление Захаровой, назначена на сегодняшнее утро.

МИД Чехии вызвало посла России по поводу заявлений Москвы (озвученных представительницей МИД РФ Марией Захаровой) о том, что нервно-паралитический токсин «Новичок», который был использован против бывшего российского двойного агента и его дочери в Англии, вероятно прибыл из Чехии, информирует svodka.net.

«Посол Российской Федерации вызван в среду утром в министерство, чтобы объяснить ложное утверждение российской стороны о том, что вещество «Новичок», использованное при нападении в Солсбери, могло быть произведено в Чешской Республике», — говорится в сообщении министерства на официальной странице в Twitter. Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий в субботу отклонил обвинения Москвы.

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