Деловые Сводки
- В США рассказали, когда нанесут новый санкционный удар по РФ
- Отмена банковской тайны в Украине — чем это грозит
- Большой гость Белого дома, или предвестник больших санкций, - "Злой одессит"
- После 2-х лет правления подал в отставку президент Мьянмы
- МИД Швеции и Дании обсуждают вопрос о бойкоте ЧМ-2018 в России
|МИД Швеции и Дании обсуждают вопрос о бойкоте ЧМ-2018 в России
|21.03.2018 09:27
|
Официальные делегации Швеции и Дании могут проигнорировать ЧМ-2018 в России.
Швеция и Дания могут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщает AFP, информирует svodka.net.
Представитель МИД Швеции заявил агентству, что отказ официальных лиц был вынесен на обсуждение.
В датском министерстве заявили, что вопрос о бойкоте рассматривается, но решения не пока нет.
Ранее сообщалось, что члены королевской семьи и британские министры не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию из-за возможной причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Читайте: Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью