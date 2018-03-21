Китай делает беспилотные машины из старых танков, разработанных на основе советских Т-54. Они будут оснащены искусственным интеллектом.

Китай впервые показал по государственному телевидению свои беспилотные танки, пишет китайское издание Global Times, информирует svodka.net.

Речь идет о модернизированных и оснащенных искусственным интеллектом танках Типа 59, созданных на основе советского Т-54 и выпускавшихся с пятидесятых по восьмидесятые годы.

По словам военных, Китаем было выпущено достаточное количество танков для подобной модернизации, и они до сих пор находятся в хорошем техническом состоянии. Однако, как подчеркивает Global Times, «до того момента, когда беспилотные танки смогут сравниться по военный мощи с классическими моделями, предстоит решить немало технических проблем».

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В марте 2017 года в Китае был утвержден самый высокий военный бюджет за всю историю страны. Он составил 142 миллиарда евро. Вместе с тем, увеличение расходов на оборону на семь процентов является самым низким показателем за последние двадцать лет.

Модернизация вооруженных сил предполагает сокращение численного состава военнослужащих на 300 тысяч человек. Несмотря на это, НОАК остается крупнейшей в мире армией с около двух миллионов человек.

По данным исследования, представленного недавно берлинским институтом MERICS, занимающимся изучением современной политики Китая, НОАК готова к действиям далеко за границами страны. На протяжении десятилетий Пекин провозглашал политику неприсоединения. Теперь, отмечают авторы исследования, Китай намерен активно участвовать в создании мировой системы безопасности.

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